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Новости спорта Футбол Франция
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Вскрылись новые подробности отъезда Месси в Саудовскую Аравию

Вскрылись новые подробности отъезда Месси в Саудовскую Аравию
©instagram.com/leomessi

Аргентинская газета Olé информирует, что футболист "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси предупредил французский клуб о том, что отправится в Саудовскую Аравию на несколько дней. Нападающий является амбассадором туризма в этой стране, передают Vesti.kz.

Отмечается, что в понедельник и вторник футболисты ПСЖ должны были отдыхать. Но клуб скорректировал свои планы и решил провести тренировку на своей базе. Месси улетел из Франции в понедельник утром и узнал об этом уже по прибытии в Эр-Рияд.

Поэтому аргентинец просто физически не мог оказаться на тренировке парижан.

Несмотря на это, ПСЖ определился с наказанием для Месси и относительно его будущего в команде.

Напомним, что контракт Лионеля с ПСЖ истекает этим летом. Форварда зовут обратно в "Барселону", а также его хотят видеть в саудовском клубе "Аль-Хиляль", который готов предложить аргентинцу рекордную зарплату в 400 миллионов долларов в год.

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Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия

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