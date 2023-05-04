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Агент рассказал, в какой клуб перейдет Месси после скандала в ПСЖ

Агент рассказал, в какой клуб перейдет Месси после скандала в ПСЖ
©instagram.com/leomessi

Агент ФИФА Марко Кирдермир рассказал, что форвард "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

По словам Кирдермира, вариант с "Барселоной" исключен. Он вернется в каталонский клуб, когда завершит игровую карьеру.

Новой целью аргентинского футболиста станет Саудовская Аравия.

"У него есть хорошее предложение от "Аль-Хиляля". Месси поехал в эту страну, чтобы ознакомиться с ней, посмотреть место, где он мог бы жить. Если его семья даст согласие, он будет играть в Саудовской Аравии", - приводит слова Кирдемира Marca.

Отметим, что "Аль-Хиляль" заинтересован в подписании Месси. Клуб из Эр-Рияда стремится возродить противостояние Лео с Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср". Ранее эти два нападающих играли за "Барселону" и "Реал" соответственно.

Ранее Месси без согласия клуба посетил Саудовскую Аравию и был за это наказан. "Аль-Хиляль" со своей стороны готов предложить аргентинцу рекордную зарплату в 400 миллионов долларов в год.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Саудовская Аравия

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