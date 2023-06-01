Отец Месси определился с клубом для своего сына

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Хорхе Месси, отец нападающего "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси, желает, чтобы его сын по окончании сезона вернулся в "Барселону", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ заканчивается в конце июня. После этого аргентинский футболист, вероятно, станет свободным агентом. По информации СМИ, им также интересуются саудовский "Аль-Хиляль" и американский "Интер Майами".

Ранее главный тренер парижан Кристоф Гальтье подтвердил, что Месси покинет французский клуб по окончании сезона.

Также сообщалось, что каталонский клуб нашел способ вернуть аргентинца. "Сине-гранатовые" объединят силы с клубом МЛС "Интер Майами", одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм. План состоит в том, что официально Месси станет игроком американского клуба, однако тот отправит его в годичную аренду в "Барселону".

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, в нынешнем сезоне он провел за парижан 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Барселона Ла Лига

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