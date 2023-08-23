Месси обошел Роналду в рейтинге самых дорогих игроков

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Вчера 17:52
©instagram.com/leomessi/cristiano

Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси снова обошел португальца Криштиану Роналду из саудовского "Аль-Насра". На этот раз в рейтинге самых дорогих игроков в своих чемпионатах, сообщают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, Месси с рыночной стоимостью 35 миллионов евро возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС.

Стоимость Роналду оценивается в 15 миллионов евро, и по этому показателю он находится лишь на 22-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в начале 2023 года. За это время португалец провел 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал два результативных паса. Также он успел выиграть первый трофей с саудовским клубом.

Месси стал игроком "Интер Майами" этим летом, в семи матчах за американский клуб он забил десять голов и сделал один ассист. Лео уже завоевал первый титул в составе новой команды, выиграв турнир Кубка лиг MLS + MX. Для него этот трофей стал 44-м в профессиональной карьере, что позволило ему стать самым титулованным футболистом в истории.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану Саудовская Аравия США

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