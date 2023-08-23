Месси покорилось новое достижение в США

Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами", возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС по версии Transfermarkt, сообщают Vesti.kz.

Трансферная стоимость 36-летнего аргентинца оценивается в 35 миллионов евро.

Второе место в рейтинге занял полузащитник "Атланты" Тьяго Альмада с ценником в 27 миллионов евро, третье - Себастьян Дриусси из "Остина" (15 миллионов евро).

Ранее Месси завоевал свой первый титул в составе "Интер Майами", выиграв турнир Кубка лиг MLS + MX. Аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

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Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. В семи матчах за американский клуб он забил десять голов и сделал один ассист.

Предыдущие два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого всю карьеру он провел в каталонской "Барселоне".

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