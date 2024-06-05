Мбаппе рассказал об угрозах ПСЖ и назвал своих спасителей

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе поделился своим мнением о последнем сезоне в "Пари Сен-Жермене", передают Vesti.kz.

В начале минувшего сезона Лиги 1 Мбаппе отказался продлевать контракт с парижанами, вследствие чего рисковал остаться без игровой практики.

"Мне дали понять, что я не буду играть за ПСЖ, мне сказали это в лицо, со мной жестоко разговаривали. Луис Энрике и Луиш Кампуш спасли меня. Без них я бы больше не вышел на поле. Это правда, и именно поэтому я всегда был так благодарен тренеру и спортивному директору. Я не был несчастлив в ПСЖ, это было бы плевком людям, которые меня защищали. Я всегда был счастлив. Но некоторые вещи и некоторые люди сделали меня несчастным", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

ПСЖ нашел способ отомстить Мбаппе за переход в "Реал"

3 июня "Реал" объявил о переходе Мбаппе. 25-летний нападающий подписал пятилетний контракт со "сливочными".

С 2017 года он выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги. До этого француз защищал цвета "Монако": монегаски продали его в ПСЖ за 180 миллионов евро.