Бензема принял судьбоносное решение о своем будущем

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©instagram.com/karimbenzema

Французский форвард Карим Бензема покинет мадридский "Реал" и продолжит карьеру в другом клубе, передают Vesti.kz.

По информации испанского журналиста Серхио Валентина, Бензема покинет "Реал" на 100 процентов. В ближайшее время об этом будет объявлено на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Бензема достиг договоренности с саудовским "Аль-Иттихадом", в котором будет получать около 100 миллионов евро в год.

Француз также советовался с Роналду о переезде в Саудовскую Аравию.

Бензема провел в мадридском "Реале" 14 сезонов. Сыграл 647 матчей за "сливочных", в которых забил 353 гола и отдал 165 результативных передач. Карим - действующий обладатель "Золотого мяча".

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Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

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