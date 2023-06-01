Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Бензема посоветовался с Роналду о переходе в Саудовскую Аравию

Бензема посоветовался с Роналду о переходе в Саудовскую Аравию
©ФК "Реал" Мадрид

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема все ближе к переезду в Саудовскую Аравию, сообщают сообщают Vesti.kz. Француз созванивался с Криштиану Роналду, чтобы узнать больше о местном чемпионате.

Ранее стало известно, что "Аль-Иттихад" предлагает форварду "Реала" двухлетнее соглашение с годовым окладом в 100 миллионов евро. 

По информации AS, Бензема уже пообщался с Роналду, своим бывшим партнером по "Реалу", ныне выступающим за "Аль-Наср". Француза интересовали как сведения о чемпионате Саудовской Аравии, так и впечатления от жизни в стране.

Отмечается, что как только Бензема даст принципиальное согласие на переход, то "Реал" получит официальный запрос от саудовского клуба. Сам форвард встречался со своим агентом в Вальдебебасе, чтобы обсудить варианты продолжения карьеры.

Роналду хочет покинуть "Аль-Наср". Известна причина

Бензема провел в мадридском "Реале" 14 сезонов. Француз сыграл 647 матчей за "сливочных", в которых забил 353 гола и отдал 165 результативных передач. Бензема - действующий обладатель "Золотого мяча".

Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В 19 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах португалец забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

 

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Реал Мадрид Роналду Криштиану Саудовская Аравия

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus