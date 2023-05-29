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Новости спорта Футбол Испания
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Бензема близок к уходу из "Реала": француз получил мегапредложение от саудовского клуба

Бензема близок к уходу из "Реала": француз получил мегапредложение от саудовского клуба
©instagram.com/karimbenzema

Нападающий сборной Франции Карим Бензема может покинуть "Реал" этим летом. Ему поступило заманчивое предложение, сообщают Vesti.kz.

По информации Relevo, один из саудовских клубов предлагает ему 200 миллионов евро за два сезона, а также стать одним из послов совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта за право провести чемпионат мира-2030 по футболу.

Хотя ранее СМИ отмечали, что Бензема продлит контракт со "сливочными" еще на один сезон. Нынешнее соглашение истекает 30 июня.

35-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В текущем чемпионате Испании он провел 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

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Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

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