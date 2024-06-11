"Барселона" положила глаз на лидера главной сенсации Европы

Каталонская "Барселона" может усилиться одним из лучших игроков леверкузенского "Байера", передает Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, в поле зрения "сине-гранатовых" находится защитник "аспириновых" и сборной Нидерландов Жереми Фримпонг.

Новый наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик лично заинтересован в подписании нидерландского футболиста. Каталонцы сделали "Байеру" предложение, но реакция немцев пока неизвестна.

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В прошедшем сезоне Фримпонг поучаствовал в 47 матчах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Его команда сенсационно и впервые в истории стала чемпионом Германии.

В данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.