"Барселона" положила глаз на лидера главной сенсации Европы

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 15:58
©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" может усилиться одним из лучших игроков леверкузенского "Байера", передает Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, в поле зрения "сине-гранатовых" находится защитник "аспириновых" и сборной Нидерландов Жереми Фримпонг.

Новый наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик лично заинтересован в подписании нидерландского футболиста. Каталонцы сделали "Байеру" предложение, но реакция немцев пока неизвестна.

"Барселона" определилась с главным трансфером на лето

В прошедшем сезоне Фримпонг поучаствовал в 47 матчах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Его команда сенсационно и впервые в истории стала чемпионом Германии.

В данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Метки:
Байер Футбол Барселона Ла Лига Футбольные трансферы Бундеслига

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:58
Мировой футбол
"Барселона" положила глаз на лидера главной сенсации Европы
Сегодня , 15:00
Мировой футбол
Гвардиола удивил оценкой перехода Мбаппе в "Реал"
Сегодня , 10:40
Мировой футбол
Месси установил новый рекорд МЛС и вошел в историю
Вчера , 15:46
Мировой футбол
Месси раскрыл горькую правду про Неймара
Вчера , 14:40
Мировой футбол
"Реал" разоблачил ФИФА и отказался от участия в клубном чемпионате мира
Вчера , 10:41
Мировой футбол
Жоау Феликс назвал лучшего игрока в истории футбола: это не Роналду и не Месси
Вчера , 10:04
Мировой футбол
Месси сделал подарок Алькарасу перед финалом Ролан Гаррос
Вчера , 07:56
Мировой футбол
Ди Мария принес победу Аргентине перед Кубком Америки
9 июня, 18:46
Мировой футбол
"Аль-Наср" нацелился на топового экс-одноклубника Роналду
9 июня, 10:15
Мировой футбол
Невероятной развязкой закончился матч сборных Мексики и Бразилии
© 2008 - 2024 ТОО «EML»