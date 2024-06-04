"Барселона" определилась с главным трансфером на лето

Каталонская "Барселона" определилась с приоритетным трансфером на это лето, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" хотят подписать 21-летрнего вингера "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса.

Спортивный директор "Барселоны" Деку уже связался с агентом игрока и сказал, что "сделает все возможное", чтобы осуществить сделку.

Сумма отступных в контракте Уильямса составляет от 50 до 60 миллионов евро, однако "Барселона" готова предложить большую сумму в обмен на возможность оплаты трансфера частями. Если же эта схема не устроит басков, то каталонцы попытаются в течение лета подписать игрока, оплатив его переход одним платежом.

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В минувшем сезоне Уильямс забил восемь мячей и отдал 17 голевых передач в 37 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.