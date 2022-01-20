Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу

Сегодня, 20 января, сборная Казахстана по футзалу стартует на Евро-2022 в Нидерландах, передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Пауло Рикардо Кака в первом туре сыграют со Словенией, а УЕФА представила специальное превью. В другом матче группы Италия сыграет с Финляндией.

Игра Казахстана со Словенией начнется в 22:30 по столичному времени, а все матчи континентального турнира в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Ранее была обнародована окончательная заявка сборной Казахстана, а некоторые игроки и главный тренеры не сразу смогли вылететь с командой в Нидерланды.

В стартовом матче турнира действующие чемпионы Европы из Португалии сделали камбэк в матче с Сербией, а Нидерланды одержали волевую победу над Украиной.