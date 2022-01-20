Победа за 35 секунд от Казахстана, или как УЕФА представила стартовый матч на Евро-2022 по футзалу

Официальный сайт УЕФА вспомнил о важной победе Казахстана над Словенией перед стартом соперников на Евро-2022, а также дал возможность высказаться сторонам противостояния.

Матч первого тура континентального турнира начнется в 22:30 по столичному времени, а ресурс представил превью к игре.

"Сборная Казахстана впервые сыграла в финальной стадии футзального Евро в 2016-м, но в ее активе два кряду выхода в полуфинал. Того же результата казахстанцы добились на недавнем ЧМ по футзалу в Литве, где лишь по пенальти уступили Португалии. Команда Кака будет одним из претендентов на чемпионский титул в Нидерландах.

Как обычно, костяк сборной сформирован из представителей "Кайрата", которым также руководит Кака: это известный регулярными подключениями к атакам вратарь Игита, Дуглас Жуниор, Даурен Турсагулов и Чингиз Есенаманов. Следует обратить внимание и на нападающего Тайнана, выступающего за "Мурсию".

Словенцы тоже обладают достаточным опытом футзальных Евро. В 2018-м на домашнем турнире они добрались до 1/4 финала, выбив сборную Италии. Среди лидеров команды хорошо знакомые лица: это опытнейшие Кристьян Чуец, Игор Осредкар, Гашпер Врховец и Ален Фетич.

"Мы хорошо знакомы со сборной Словении. Играли с ними пару лет назад и вырвали победу только в концовке. Понимаем, что это будет очень тяжелый матч, но ждем его и хотим начать чемпионат с победы", - настраивается наставник сборной Казахстана Кака.

"В команде отличная атмосфера, и мы сосредоточены на своей задаче. Конечно, Казахстан - фаворит. В последние годы они добирались до полуфиналов ЕВРО и чемпионата мира. Но я вижу, как усердно работают мои ребята на тренировках, и с уверенностью говорю, что мы сделаем все для победы. Три очка невероятно важны с психологической точки зрения", - считает главный тренер сборной Словении Томислав Хорват.

Поддерживает его игрок сборной Словении Ален Фетич, который видит слабые стороны в игре соперника.

"Думаю, нам по силам соперничать с Казахстаном. У него не самая быстрая сборная, что может нам помочь. Казахстанцы также не слишком агрессивны в атаке, но они невероятно техничны", - уверен Фетич.

Факт: Турсагулов отличился за 35 секунд до конца отборочного матча ЧМ-2020 со Словенией в феврале прошлого года, что принесло казахстанцам волевую победу со счетом 4:3. Она оказалась ключевой в квалификации", - подытожил официальный сайт.

В сборной Казахстана сообщили о возвращении лидеров перед Евро по футзалу. Есть информация и о главном тренере

Ранее был объявлен состав сборной Казахстана, а некоторые игроки и главный тренер сборной не смогли вылететь одним рейсом с командой из-за положительных тестов на COVID-19. Позже два игрока получили отрицательный результат и успеют прибыть к стартовой встрече.