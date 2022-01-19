Сборная Казахстана может остаться без главного тренера и лидеров на Евро-2022 по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Meta-ratings.kz. По этой причине он до сих пор находится в Казахстане, несмотря на то, что команда уже прибыла в Нидерланды.

Из-за COVID-2019 не смогли вылететь и некоторые лидеры - Арнольд Кнауб и Даурен Турсагулов. Капитан сборной Игита отправился в Нидерланды позже - 18 января.

При отсутствии Кака командой на матчах чемпионата Европы будет руководить его ассистент Сергей Коридзе.

Турнир для сборной Казахстана начнется игрой против Словении 20 января. Также в группе В она сыграет с Финляндией и Италией. В плей-офф турнира выходят по две команды с каждой группы.