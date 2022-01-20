Неожиданным результатом начался Евро по футзалу с участием сборной Казахстана

Чемпионы мира из Португалии одержали волевую победу в стартовом матче Евро-2022 по футзалу в Нидерландах, передает корреспондент Vesti.kz.

Сербские игроки, которые противостояли португальцам, открыли счет в матче на второй минуте встречи, а затем вели 2:0, но первый тайм команды завершили с ничейным результатом (2:2).

Во втором тайме португальские игроки, которые также являются действующими чемпионами Европы, забили еще два гола (2:4) и возглавили группу А. В другой встрече квартета сыграют сборные Украины и Нидерландов.

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Добавим, что казахстанская сборная стартует на Евро сегодня, 20 января, матчем с командой Словении. Также в группе сыграют сборные Италии и Финляндии.

Ранее прояснилась ситуация с лидерами национальной команды, которые сразу не смогли выехать в Нидерланды из-за положительных тестов на COVID-19.

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