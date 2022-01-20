Еще одна волевая победа на Евро-2022 по футзалу, или как поделили очки Нидерланды с Украиной

Сборная Нидерландов с волевой победы начала домашний Евро-2022 по футзалу, выиграв у команды Украины, передает корреспондент Vesti.kz.

Украинские игроки открыли счет в первом тайме, но во втором пропустили три гола подряд и не успели отыграть отставание (2:3). Хозяева турнира набрали три очка и увеличили свои шансы на выход в плей-офф.

Группу А возглавили действующие чемпионы Европы из Португалии, которые в первом матче турнира тоже одержали волевую победу, переиграв сборную Сербии (4:2).

Неожиданным результатом начался Евро по футзалу с участием сборной Казахстана

Добавим, что казахстанская сборная стартует на Евро сегодня, 20 января, матчем с командой Словении. Также в группе сыграют сборные Италии и Финляндии.

Ранее прояснилась ситуация с лидерами национальной команды, которые сразу не смогли выехать в Нидерланды из-за положительных тестов на COVID-19.