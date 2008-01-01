|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|СКА
|Куньлунь Ред Стар
|22:30
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|Астана
|18:00
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Илбирс
|Алай(II)
|11:00
|Кара-Балта
|Дордой Бш
|17:00
|Алга-Бишкек
|Нефтчи КА
|17:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Тамбов
|Сочи
|21:30
|Арсенал Т
|Химки
|23:30
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Ритеряй
|Дерри Сити
|22:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|ПАОК
|Бешикташ
|23:55
|Тирана
|Црвена Звезда
|23:55
|Велоспорт. Бретань Классик Уэст-Франс 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 247,8 км.
|13:45
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Астана
|Окжетпес
|2:0
|Кайсар
|Жетысу
|1:0
|Кызыл-Жар СК
|Шахтер
|1:3
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Нефтчи КА
|Абдыш-Ата
|2:2
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Энергетик-БГУ
|Смолевичи
|4:1
|Городея
|Рух Бр
|1:3
|Славия-Мозырь
|Витебск
|1:1
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Вентспилс
|Даугавпилс
|2:0
|Валмиера
|Елгава
|2:0
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Химки
|Ахмат
|1:2
|Арсенал Т
|Динамо М
|2:0
|ЦСКА М
|Рубин
|1:2
|Ротор
|Сочи
|1:2
|Уфа
|Ростов
|0:1
|Спартак М
|Локомотив М
|2:1
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Нитра
|Ружомберок
|1:1
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Ягеллония
|Висла Кр
|1:1
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Брюгге
|Беерсхот
|0:1
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Линкольн Ред Импс
|Приштина
|+:- ТП
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|ПСЖ
|Бавария
|0:1
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Лори
|Ван
|19:00
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Сарыарка
|Номад
|8:0
|Темиртау
|Алтай-Торпедо
|4:3
|Ак Барс
|Салават Юлаев
|4:3 Б
|Барыс
|Торпедо УК
|6:4
|Темиртау
|Алтай-Торпедо
|2:3 ОТ
|Трактор
|Сибирь
|18:00
|Темиртау
|Алтай-Торпедо
|5:3
|Теннис. Турнир ATP Цинциннати (США) 2020
|Хачанов
|Бублик
|2:0
|Теннис. Турнир WTA. Цинциннати (США) 2020
|Александрова
|Рыбакина
|2:0
|Путинцева
|Чжан
|2:0
|Рыбакина, Зигемунд
|Картер, Стефани
|1:2
|Саккари
|Путинцева
|2:0
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Тоди (Италия) -2020"
|Голубев, Бехар
|Беншетри, Гастон
|2:0
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия)-2020/2"
|Отте
|Попко
|0:2
|Теннис. Выставочные матчи 2020
|Ломакин
|Эстевес
|0:2
|Гомес
|Ломакин
|0:2
|Ломакин
|Арконада
|0:2
|Мехия
|Ломакин
|2:0
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Калицкий
|Хасиев
|0:1 ТКО
|Очкин
|Курбанов
|0:1 КО
|Шарипова
|Дауди
|1:0 ТКО
|Бертлеуов
|Сейтжанов
|0:1 UD
|Макашбаев
|Толебай
|0:1 PTS
|Балоев
|Бухацов
|1:0 PTS
|Нуримбетов
|Шайкен
|0:1 UD
|Айдаров
|Толеш
|0:1 SD
|Рахманкулов
|Кулахмет
|0:1 RTD
|Коточигов
|Исаев
|1:0 ТКО
|Кункабаев
|Акбербаев
|1:0 КО
|Ажбенов
|Халилов
|23:40
|Рысбек
|Юлдашев
|23:40
|Дикан
|Узбекбаев
|0:1 ТКО
|Шерхан
|Медет
|19:00
|Жумабеков
|Уайдов
|0:1
|Сабиров
|Манатулы
|1:0
|Касенай
|Картбаев
|0:1
|Турманбетов
|Конирбай
|1:0
|Кенесов
|Изимов
|0:1
|Кожамбердиев
|Раджапбаев
|19:00
|Сангил
|Комекбай
|1:0
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|Астана
|18:00
|Тараз
|Окжетпес
|18:00
|Каспий
|Кайсар
|21:00
|Жетысу
|Кызыл-Жар СК
|16:00
|Кайсар
|Тобол
|18:00
|Окжетпес
|Шахтер
|21:00
|Ордабасы
|Кайрат
|16:00
|Астана
|Тараз
|18:00
|Кызыл-Жар СК
|Каспий
|21:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Даугавпилс
|Валмиера
|20:00
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Илбирс
|Алай(II)
|11:00
|Кара-Балта
|Дордой Бш
|17:00
|Алга-Бишкек
|Нефтчи КА
|17:00
|Футбол. Кубок Беларуси 2020/21
|Арсенал Дз
|Смолевичи
|19:00
|Химик Св
|Рух Бр
|18:30
|Спутник Гм
|Белшина
|18:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Тамбов
|Сочи
|21:30
|Арсенал Т
|Химки
|23:30
|Ротор
|Спартак М
|21:30
|Локомотив М
|Ахмат
|21:30
|Краснодар
|ЦСКА М
|23:30
|Ростов
|Урал
|23:30
|Динамо М
|Зенит
|23:45
|Спартак М
|Арсенал Т
|21:00
|Химки
|Ротор
|23:00
|Уфа
|Динамо М
|17:00
|Локомотив М
|Зенит
|19:00
|Ахмат
|ЦСКА М
|21:00
|Сочи
|Урал
|23:00
|Краснодар
|Ростов
|23:00
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Висла Кр
|Шленск
|21:30
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Стандард
|20:00
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Сеница
|Нитра
|22:30
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Ритеряй
|Дерри Сити
|22:00
|Прогрес
|Зета
|22:30
|Кайрат
|Ноа
|20:00
|Ордабасы
|Ботошани
|20:00
|Вентспилс
|Динамо-Авто
|20:00
|Нымме Калью
|Мура
|20:30
|Динамо Мн
|Пяст
|21:00
|Буде-Глимт
|Кауно Жальгирис
|22:00
|Алашкерт Ер
|Ренова
|22:00
|Сумгаит
|Шкендия 79
|22:00
|Жальгирис
|Пайде ЛМ
|23:00
|Шахтер Сл
|Сфынтул Георге
|23:30
|Б-36 Торсхавн
|Левадия ФКИ
|23:55
|ФКСБ Стяуа
|Ширак
|00:30
|Лех
|Валмиера
|01:00
|Партизан
|РФШ Рижская футбольная школа
|01:00
|Футбол. Суперкубок Англии 2020
|Арсенал
|Ливерпуль
|21:30
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Гандзасар-Капан
|Лори
|21:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|ПАОК
|Бешикташ
|23:55
|Тирана
|Црвена Звезда
|23:55
|Карабах
|Шериф
|22:00
|Судува
|Маккаби Т-А
|22:00
|Динамо-Брест
|Сараево
|23:55
|Селтик
|Ференцварош
|00:45
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Шинник
|Футбол. Кубок России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Факел
|15:00
|Велоспорт. Бретань Классик Уэст-Франс 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 247,8 км.
|13:45
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Ницца - Ницца (156 km)
|Групповая гонка. Этап 2. Ницца - Ницца (186 km)
|Групповая гонка. Этап 3. Ницца - Систерон (198 km)
|Групповая гонка. Этап 4. Систерон - Orcieres-Merlette (160.5 km)
|Велоспорт. Париж - Брюссель 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 203,7 км.
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|СКА
|Куньлунь Ред Стар
|22:30
|СКА
|Сочи
|22:30
|ЦСКА
|Витязь
|18:00
|Барыс
|Сарыарка
|19:00
|Динамо М
|Спартак
|22:30
|Спартак
|Витязь
|18:00
|Динамо М
|ЦСКА
|22:30
|СКА
|Авангард
|22:30
|Барыс
|Сарыарка
|17:00
|Динамо М
|Витязь
|18:00
|ЦСКА
|Спартак
|22:30
|Автомобилист
|Барыс
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Мусадилов
|Томпсон