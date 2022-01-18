 fU3dPOamaWEKzXZYBpj2h1Myk3mFHl0PcJo6AU8g
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В шаге от топ-5. Казахстанец попал в число лучших игроков года по CS:GO

В шаге от топ-5. Казахстанец попал в число лучших игроков года по CS:GO
©Gambit E-sports
Новости спорта Киберспорт CS:GO

Казахстанский игрок Gambit Esports по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Абай HObbit Хасенов занял шестое место в списке самых полезных киберспортсменов по версии авторитетного портала HLTV.org, передает корреспондент Vesti.kz.

В прошедшем году казахстанец помог своей команде стать чемпионом IEM Katowice, EPIC CIS League Spring, IEM Summer, BLAST Premier: Spring Finals, IEM Fall и V4 Future Sports Festival - Budapest. Также на счету "гамбитов" несколько других крупных турниров и топ-3 на PGL Major Stockholm 2021. Хасенов был признан самым ценным игроком на EPIC CIS League Spring 2021 и BLAST Premier: Spring Final 2021, а его средний рейтинг по итогам сезона составил 1.18.

Перфоманс Хоббита и неудержимые NaVi. Как выступили казахстанцы на чемпионате мира по CS:GO

Напомним, что Хасенов в составе этой же команды становился победителем турнира серии major в Кракове в 2017-м. В июле прошлого года состоялось его возвращение в родной клуб, где он сразу же стал частью успешной команды.

Добавим, что в прошлом году звание лучшего игрока сезона досталось французу Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Хасенов Абай Gambit

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:14
Киберспорт
В шаге от топ-5. Казахстанец попал в число лучших игроков года по CS:GO В шаге от топ-5. Казахстанец попал в число лучших игроков года по CS:GO
1 января, 15:35
Киберспорт
Одноклубники казахстанцев вошли в символическую сборную года по CS:GO Одноклубники казахстанцев вошли в символическую сборную года по CS:GO
1 января, 10:50
Киберспорт
Казахстанцы в топе. Опубликован итоговый годовой мировой рейтинг по CS:GO Казахстанцы в топе. Опубликован итоговый годовой мировой рейтинг по CS:GO
20 декабря, 16:07
Киберспорт
Команда казахстанца сыграла в финале турнира по CS:GO за миллион долларов Команда казахстанца сыграла в финале турнира по CS:GO за миллион долларов
15 декабря, 12:41
Киберспорт
Команда самого успешного казахстанского киберспортсмена прошла в полуфинал турнира по CS:GO Команда самого успешного казахстанского киберспортсмена прошла в полуфинал турнира по CS:GO
10 декабря, 10:04
Киберспорт
Известная казахстанская киберспортивная команда вошла в топ-30 мирового рейтинга по CS:GO Известная казахстанская киберспортивная команда вошла в топ-30 мирового рейтинга по CS:GO
3 декабря, 19:15
Киберспорт
Возвращение легенды. Финалист чемпионата мира по CS:GO анонсировал новый состав Возвращение легенды. Финалист чемпионата мира по CS:GO анонсировал новый состав
26 ноября, 09:00
Около спорта
Осталось 3 дня до розыгрыша квартиры в Нур-Султане Осталось 3 дня до розыгрыша квартиры в Нур-Султане
23 ноября, 18:03
Киберспорт
Три команды с казахстанцами оказались в топ-10 мирового рейтинга по CS:GO после участия в чемпионате мира Три команды с казахстанцами оказались в топ-10 мирового рейтинга по CS:GO после участия в чемпионате мира
11 ноября, 17:20
Киберспорт
Удвоили выигрыш. Команда казахстанца победила на первом турнире по CS:GO после чемпионата мира Удвоили выигрыш. Команда казахстанца победила на первом турнире по CS:GO после чемпионата мира
10 ноября, 15:27
Киберспорт
Команды казахстанцев совершили рывок в мировом рейтинге после участия в чемпионате мира по CS:GO Команды казахстанцев совершили рывок в мировом рейтинге после участия в чемпионате мира по CS:GO
8 ноября, 14:29
Киберспорт
Перфоманс Хоббита и неудержимые NaVi. Как выступили казахстанцы на чемпионате мира по CS:GO Перфоманс Хоббита и неудержимые NaVi. Как выступили казахстанцы на чемпионате мира по CS:GO
3 ноября, 01:11
Киберспорт
Команда казахстанцев совершила камбэк и пробилась в плей-офф турнира по CS:GO с призовым фондом два миллиона долларов Команда казахстанцев совершила камбэк и пробилась в плей-офф турнира по CS:GO с призовым фондом два миллиона долларов
28 октября, 23:56
Киберспорт
Без потерь. Все казахстанцы пробились в финал турнира по CS:GO с призовым фондом два миллиона долларов Без потерь. Все казахстанцы пробились в финал турнира по CS:GO с призовым фондом два миллиона долларов
27 октября, 23:26
Киберспорт
Выиграли чемпиона Major и оказались в шаге от основного раунда. Как казахстанцы выступают на турнире за два миллиона долларов Выиграли чемпиона Major и оказались в шаге от основного раунда. Как казахстанцы выступают на турнире за два миллиона долларов
22 октября, 21:17
Киберспорт
Долгожданный Major. За кого болеть казахстанцам на главном турнире по CS:GO Долгожданный Major. За кого болеть казахстанцам на главном турнире по CS:GO
5 октября, 20:04
Киберспорт
Hobbit помогает Gambit, а К23 прощается с Adren. Как прошел последний турнир перед "мажором" за 2 миллиона долларов Hobbit помогает Gambit, а К23 прощается с Adren. Как прошел последний турнир перед "мажором" за 2 миллиона долларов
16 сентября, 20:37
Киберспорт
Капитан лучшей женской команды мира по CS:GO перешла в новую дисциплину Капитан лучшей женской команды мира по CS:GO перешла в новую дисциплину
7 сентября, 14:21
Киберспорт
Фактор Adrena. Казахстанская команда за полгода совершила рывок на 119 позиций в мировом рейтинге по CS:GO Фактор Adrena. Казахстанская команда за полгода совершила рывок на 119 позиций в мировом рейтинге по CS:GO
6 сентября, 15:13
Киберспорт
Команда казахстанца по CS:GO пробилась в четвертьфинал турнира с призовым фондом 750 000 долларов Команда казахстанца по CS:GO пробилась в четвертьфинал турнира с призовым фондом 750 000 долларов
23 июля, 19:38
Киберспорт
Казахстанский киберспортсмен вошел в топ-5 лучших игроков 2021 года Казахстанский киберспортсмен вошел в топ-5 лучших игроков 2021 года
7 июля 2021, 17:40
Киберспорт
Казахстанская команда вошла в топ-30 мирового рейтинга после сенсационного выступления на турнире по CS:GO Казахстанская команда вошла в топ-30 мирового рейтинга после сенсационного выступления на турнире по CS:GO
2 июля 2021, 17:02
Киберспорт
Казахстанская команда сотворила сенсацию и выбила Virtus.Pro из рейтингового турнира по CS:GO Казахстанская команда сотворила сенсацию и выбила Virtus.Pro из рейтингового турнира по CS:GO
22 июня 2021, 16:10
Киберспорт
Команда казахстанца по CS:GO первой заработала миллион долларов в 2021 году Команда казахстанца по CS:GO первой заработала миллион долларов в 2021 году
21 июня 2021, 12:17
Киберспорт
"Хоббит" стал MVP финала против NaVi и помог Gambit выиграть шестой турнир в сезоне по CS:GO "Хоббит" стал MVP финала против NaVi и помог Gambit выиграть шестой турнир в сезоне по CS:GO
14 июня 2021, 12:11
Киберспорт
Команда казахстанца выиграла престижный турнир и стала главным претендентом на выигрыш миллиона долларов Команда казахстанца выиграла престижный турнир и стала главным претендентом на выигрыш миллиона долларов
31 мая 2021, 11:16
Киберспорт
"Хоббит" стал MVP рейтингового турнира по CS:GO и помог Gambit выиграть четвертое соревнование в сезоне "Хоббит" стал MVP рейтингового турнира по CS:GO и помог Gambit выиграть четвертое соревнование в сезоне
30 апреля 2021, 13:51
Киберспорт
В шаге от плей-офф. Команда казахстанского киберспортсмена одержала пятую победу подряд на турнирах по CS:GO В шаге от плей-офф. Команда казахстанского киберспортсмена одержала пятую победу подряд на турнирах по CS:GO
19 апреля 2021, 08:32
Киберспорт
Команда казахстанца по CS:GO взяла реванш за поражение в финале турнира с призовым фондом 750 тысяч долларов Команда казахстанца по CS:GO взяла реванш за поражение в финале турнира с призовым фондом 750 тысяч долларов
14 апреля 2021, 13:53
Киберспорт
Играли на равных с мужчинами-профессионалами. Знакомимся с сильнейшими девушками из CS:GO Играли на равных с мужчинами-профессионалами. Знакомимся с сильнейшими девушками из CS:GO
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus