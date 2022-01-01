Казахстанцы в топе. Опубликован итоговый годовой мировой рейтинг по CS:GO

Четыре команды с казахстанскими киберспортсменами оказались в топ-30 лучших мирового рейтинга по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) по версии HLTV.org, передает корреспондент Vesti.kz.

Уже в течение месяца стабильно улучшает свои позиции K23 с казахстанцем Санжаром neaLaN Искаковым. Коллектив за месяц прибавил 8 строчек и сейчас оказался на 24-м месте.

Между тем остальные команды с нашими соотечественниками остались в десятке лучших. Virtus.Pro с Алексеем Qikert Голубевым и Тимуром buster Тулеповым в составе осталась на седьмой позиции. Всего на три строчки от нее отстает Entropiq, за которую играет Виктор Lack1 Болдырев.

Тем временем команда Gambit, в состав которой входит лучший игрок Казахстана Абай Hobbit Хасенов, занимает второе место в мировом рейтинге. "Гамбиты" обошли французский Vitality, но уступают украинскому Natus Vincere.