Отомстил за соотечественника и выбил чемпионов мира. Как команда казахстанца по CS:GO оказалась в шаге от финала

Команда казахстанца Виктора Lack1 Болдырева - Enropiq вышла в финал нижней сетки турнира Funspark ULTI по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

В последних двух матчах его коллектив обыграл четырехкратного чемпиона мира - Astralis (13:16, 16:8, 16:13) и обидчиков команды соотечественника Санжара neaLaN Искакова К23 - Ecstatic (16:11, 6:16, 19:17). Лучшим в последней игре стал сам Болдырев, который завершил встречу с рейтингом 1,42.

Сегодня, 24 января, его команда сыграет за выход в гранд-финал против BIG. Победитель встретится с Gambit, за который выступает Абай Hobbit Хасенов.

Отметим, что это первый большой киберспортивный турнир по этой дисциплине с начала 2022 года. Призовой фонд соревнования составляет 250 тысяч долларов.