Удвоили выигрыш. Команда казахстанца победила на первом турнире по CS:GO после чемпионата мира

Команда казахстанца Виктора Lack Болдырева - Entropiq - выиграла первое соревнование после Stockgolm major турнира по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив, благодаря высокому рейтингу, вступил в борьбу с четвертьфинала, обыграв по очереди Nemiga (16:6, 16:5), Havu (9:16, 16:13, 16:8), а затем и lyngby Vikings (14:16, 16:13,16:12). Победа принесла составу Болдырева 40 тысяч долларов и путевку на престижный турнир LAN Sweet LAN с призовым фондом 250 000 долларов, который пройдет в апреле 2022 года в Сербии.

Напомним, что на чемпионате мира в Стокгольме Entropiq прошла предварительный этап, но остановилась в основном раунде. Команда расположилась на 9-11 месте, заработав 17 500 долларов. Этот результат поспособствовал подъему в мировом рейтинге.

Уже через неделю Entropiq вместе с Gambit Абая Hobbit Хасенова примут участие в V4 Future Sports Festival 2021 в Будапеште (Венгрия) с призовым фондом 330 тысяч долларов.

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