Команды казахстанцев совершили рывок в мировом рейтинге после участия в чемпионате мира по CS:GO

Команды с казахстанскими киберспортсменами добились прогресса в обновленном мировом рейтинге по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) по версии HLTV.org, передает корреспондент Vesti.kz.

Наибольший подъем наблюдается у Virtus.Pro с казахстанцами Алексеем Qikert Голубевым и Тимуром buster Тулеповым в составе. Команда прибавила к себе четыре пункта и вернулась в топ-10 списка. На две позиции поднялся Entropiq, за который играет Виктор Lack Болдырев. Сейчас бывшие "Винстрайки" на 12-й строчке.

Наивысшее место среди казахстанцев занимает полуфиналист турнира Stockgolm major с призовым фондом два миллиона долларов - Gambit Абая Hobbit Хасенова, который вновь вошел в тройку лидеров, пропустив вперед лишь финалиста G2 и победителя NaVi.

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Напомним, что "медведи" выбыли с турнира в четвертьфинале, а Entropiq не смогли пройти в основной раунд. "Мэйджор" проходил впервые с 2019 года, когда в финале соревнования Astralis победил казахстанский AVANGAR.