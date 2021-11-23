Три команды с казахстанцами оказались в топ-10 мирового рейтинга по CS:GO после участия в чемпионате мира

Три команды с казахстанскими киберспортсменами оказались десятке лучших мирового рейтинга по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) по версии HLTV.org, передает корреспондент Vesti.kz.

Virtus.Pro с казахстанцами Алексеем Qikert Голубевым и Тимуром buster Тулеповым в составе осталась на седьмой позиции. Всего на две строчки от нее отстает Entropiq, за который играет Виктор Lack1 Болдырев. Коллективу удался рывок на три строчки после попадания в финал V4 Future Sports Festival 2021 в Венгрии с призовым фондом 325 тысяч долларов.

Победителем соревнования стал Gambit Абая Hobbit Хасенова, который по-прежнему замыкает топ-3 мирового рейтинга.

Напомним, что все эти коллективы участвовал на турнире Stockgolm major с призовым фондом два миллиона долларов: "медведи" выбыли с турнира в четвертьфинале, а Entropiq завершили выступление в основном раунде.

В свою очередь, Gambit дошел до полуфинала, проиграв будущему чемпиону NaVi. "Мэйджор" проходил впервые с 2019 года, когда в финале соревнования Astralis победил казахстанский AVANGAR.