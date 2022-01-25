Победителя первого крупного турнира года по CS:GO выявила битва казахстанцев

Команды казахстанцев Gambit и Entropiq определили победителя первого крупнейшего турнира 2022 года по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

Предыдущая встреча оппонентов в полуфинале верхней сетки турнира Funspark ULTI с призовым фондом 250 тысяч долларов завершилась в пользу "гамбитов" (2:1), в состав которых входит лучший игрок Казахстана Абай Hobbit Хасенов.

На этот раз, несмотря на старания казахстанского легионера Entropiq Виктора Lack1 Болдырева, в решающем матче Gambit добился убедительной победы (16:7, 16:12).

Интересный факт, но Хасенов показал не самую лучшую игру, с рейтингом 0,94 став последним в списке полезности. В свою очередь, Болдырев был самым эффективным в коллективе, записав на свой счет коэффицент 1,03.

В итоге "гамбиты" стали первыми, заработав 150 тысяч долларов. В три раза меньше досталось Entropiq. При этом оба коллектива обеспечили себя путевками в следующий этап соревнования.

Между тем, Funspark ULTI является первым крупным состязанием 2022 года.