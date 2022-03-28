Самый успешный киберспортсмен Казахстана прошел в плей-офф турнира с призовыми в 800 000 долларов

Команда Gambit казахстанца Абая Hobbit Хасенова по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) пробилась в плей-офф турнира ESL Pro League 15 с призовым фондом в 800 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В групповом раунде турнира его коллектив одержал победы над Liquid, GODSENT, BIG и Party Astronauts. Единственное поражение "гамбиты" потерпели от победителя группы Movistar Riders. В следующей стадии команда казахстанца встретится с соперником, занявшим третье место в своей подгруппе.

Ранее российская команда Virtus.Pro с казахстанцами Алексеем Qikert Голубевым и Тимуром buster Тулеповым не смогла пройти дальше, заняв лишь четвертое место. В свою очередь Entropiq, за которую играет Виктор Lack1 Болдырев из Казахстана, так же, как и "гамбиты", обеспечили себе место в плей-офф.

Соревнование, которое проходит в Германии в режиме офлайн, завершится 10 апреля.