Стало известно, за сколько Криштиану Роналду купил дом на "Острове миллиардеров"

Стало известно, за сколько нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил участок земли на острове Джумейра Бэй в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

По информации Ge.Globo, стоимость сделки составила 25 миллионов евро (12,5 миллиарда тенге). Сообщается, что впоследствии Роналду планирует построить там дом для своей семьи.

Остров Джумейра Бэй является рукотворным, с самим городом его соединяет мост длиной в 300 метров. Внешне остров напоминает форму морского конька.

Также его называют "Островом миллиардеров". Он получил такое название из-за большого количества состоятельных людей, живущих в местности.

Напомним, Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". В завершившемся сезоне он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами.

Роналду получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии - 35 голов в 31 матче. Португалец побил рекорд чемпионата и вошел в историю футбола.

Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в историю

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций. В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Сейчас Роналду в составе сборной Португалии принимает участие на Евро-2024. Там Криштиану установил два новых рекорда.