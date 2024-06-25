Замена Мбаппе за 100 миллионов договорился с ПСЖ

Нападающий итальянского "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия близок к переходу во французский "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

По информации La Gazzetta dello Sport, 23-летний игрок согласовал с парижанами пятилетний контракт. По его условиям Кварацхелия будет получать 7,5 миллиона евро в год.

Однако "Наполи" не хотят отпускать форварда. В итальянском клубе намерены продлить контракт с Кварацхелией. Ему предлагают соглашение на три-четыре с зарплатой в пять миллионов евро в год (сейчас 1,5 миллиона) с опцией выкупа за 120 миллионов евро.

Ранее агент футболиста Мамука Джугели заявил, что его клиент хочет покинуть "Наполи" и перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов. Также Джугели заявил, что у Хвичи есть предложение от ПСЖ, который видит в нем замену Килиану Мбаппе, ушедшему в мадридский "Реал".

Сообщалось, что ПСЖ предложил "Наполи" за трансфер Кварацхелии 100 миллионов евро (его рыночная стоимость на Transfermarkt составляет 80 миллионов евро).

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

Напомним, Кварацхелия выступает за "Наполи" с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей, забил 11 мячей и сделал девять голевых передач.

В сезоне-2022/23 Хвича стал вместе с неаполитанцами чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.