Лига чемпионов
Сегодня 12:06

УЕФА выбрал вратаря "Кайрата" и включил его в топ-список

Шерхан Калмурза. Фото: Улан Кенжегалиев/Vesti.kz©

Instagram-аккаунт UEFA Champions League опубликовал подборку самых впечатляющих сэйвов второго тура общего этапа, передают Vesti.kz.

Фиаско соперников "Кайрата" и "Ливерпуля", разгром от "Атлетико". Как сыграли во 2-м туре ЛЧ

В список вошли голкиперы Угурджан Чакыр ("Галатасарай"), Роберт Санчес ("Челси"), Шерхан Калмурза ("Кайрат") и Витезслав Ярош ("Аякс").

Под публикацией подписчики могут проголосовать и выбрать, чей сэйв был лучшим в этот игровой день.


Интересно, что первый номер "сливочных" Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" после матча в Алматы.

Напомним, что "Кайрат" проиграл на своём поле "Реалу" со счётом 0:5 и с разницей мячей 1-9 занимает последнее, 36-е место в общей таблице ЛЧ. В следующем туре, 21 октября, подопечные Рафаэля Уразбахтина примут дома кипрский "Пафос".

Результаты матчей второго тура ЛЧ

"Кайрат" (Казахстан) - "Реал" Мадрид (Испания) - 0:5
"Аталанта" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1
"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0
"Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0
"Атлетико" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 5:1
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2
"Марсель" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:0
"Пафос" (Кипр) - "Бавария" (Германия) - 1:5
"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 3:0

1 октября пройдут другие матчи второго тура ЛЧ

"Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания)
"Юнион" (Бельгия) - "Ньюкасл" (Англия)
"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)
"Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Атлетик" (Испания)
"Наполи" (Италия) - "Спортинг" (Португалия)
"Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия)
"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция)
"Байер" (Германия) - ПСВ (Нидерланды)

Родриго "обменяли" на игрока "Кайрата" с доплатой после матча ЛЧ

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →