Instagram-аккаунт UEFA Champions League опубликовал подборку самых впечатляющих сэйвов второго тура общего этапа, передают Vesti.kz.

Фиаско соперников "Кайрата" и "Ливерпуля", разгром от "Атлетико". Как сыграли во 2-м туре ЛЧ

В список вошли голкиперы Угурджан Чакыр ("Галатасарай"), Роберт Санчес ("Челси"), Шерхан Калмурза ("Кайрат") и Витезслав Ярош ("Аякс").

Под публикацией подписчики могут проголосовать и выбрать, чей сэйв был лучшим в этот игровой день.



Интересно, что первый номер "сливочных" Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" после матча в Алматы.

Напомним, что "Кайрат" проиграл на своём поле "Реалу" со счётом 0:5 и с разницей мячей 1-9 занимает последнее, 36-е место в общей таблице ЛЧ. В следующем туре, 21 октября, подопечные Рафаэля Уразбахтина примут дома кипрский "Пафос".

Результаты матчей второго тура ЛЧ

"Кайрат" (Казахстан) - "Реал" Мадрид (Испания) - 0:5

"Аталанта" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1

"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0

"Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0

"Атлетико" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 5:1

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2

"Марсель" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:0

"Пафос" (Кипр) - "Бавария" (Германия) - 1:5

"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 3:0

1 октября пройдут другие матчи второго тура ЛЧ

"Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания)

"Юнион" (Бельгия) - "Ньюкасл" (Англия)

"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)

"Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Атлетик" (Испания)

"Наполи" (Италия) - "Спортинг" (Португалия)

"Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия)

"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция)

"Байер" (Германия) - ПСВ (Нидерланды)

