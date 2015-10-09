УЕФА выбрал вратаря "Кайрата" и включил его в топ-список

Instagram-аккаунт UEFA Champions League опубликовал подборку самых впечатляющих сэйвов второго тура общего этапа, передают Vesti.kz.
Фиаско соперников "Кайрата" и "Ливерпуля", разгром от "Атлетико". Как сыграли во 2-м туре ЛЧ
В список вошли голкиперы Угурджан Чакыр ("Галатасарай"), Роберт Санчес ("Челси"), Шерхан Калмурза ("Кайрат") и Витезслав Ярош ("Аякс").
Под публикацией подписчики могут проголосовать и выбрать, чей сэйв был лучшим в этот игровой день.
Интересно, что первый номер "сливочных" Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" после матча в Алматы.
Напомним, что "Кайрат" проиграл на своём поле "Реалу" со счётом 0:5 и с разницей мячей 1-9 занимает последнее, 36-е место в общей таблице ЛЧ. В следующем туре, 21 октября, подопечные Рафаэля Уразбахтина примут дома кипрский "Пафос".
Результаты матчей второго тура ЛЧ
"Кайрат" (Казахстан) - "Реал" Мадрид (Испания) - 0:5
"Аталанта" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1
"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0
"Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0
"Атлетико" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 5:1
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2
"Марсель" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:0
"Пафос" (Кипр) - "Бавария" (Германия) - 1:5
"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 3:0
1 октября пройдут другие матчи второго тура ЛЧ
"Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания)
"Юнион" (Бельгия) - "Ньюкасл" (Англия)
"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)
"Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Атлетик" (Испания)
"Наполи" (Италия) - "Спортинг" (Португалия)
"Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия)
"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция)
"Байер" (Германия) - ПСВ (Нидерланды)
Родриго "обменяли" на игрока "Кайрата" с доплатой после матча ЛЧ
