"Реал" рискует лишиться звезды за 130 миллионов после матча с "Кайратом"

Трансферное окно в ведущих европейских лигах уже закрыто, но слухи о будущих переходах продолжают активно циркулировать, передают Vesti.kz.
По информации испанских СМИ, 27-летний уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде может стать целью "Манчестер Юнайтед" в следующем году.
Вальверде выступает за "сливочных" с 2016 года, когда перешёл из уругвайского "Пеньяроля" за 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 8 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.
Контракт Вальверде с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 130 миллионов евро.
Ранее Вальверде стал одной из главных тем после матча "Кайрата" с "Реалом" в Лиге чемпионов: полузащитник остался на скамейке, что вызвало бурные обсуждения среди СМИ и фанатов.
Сам матч второго тура завершился победой "Реала" со счётом 5:0.
