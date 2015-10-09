Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 14:30
 

"Реал" рискует лишиться звезды за 130 миллионов после матча с "Кайратом"

  Комментарии

Поделиться
"Реал" рискует лишиться звезды за 130 миллионов после матча с "Кайратом" ©ФК "Реал"

Трансферное окно в ведущих европейских лигах уже закрыто, но слухи о будущих переходах продолжают активно циркулировать, передают Vesti.kz.

Поделиться

Трансферное окно в ведущих европейских лигах уже закрыто, но слухи о будущих переходах продолжают активно циркулировать, передают Vesti.kz.

По информации испанских СМИ, 27-летний уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде может стать целью "Манчестер Юнайтед" в следующем году.

Вальверде выступает за "сливочных" с 2016 года, когда перешёл из уругвайского "Пеньяроля" за 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 8 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Вальверде с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 130 миллионов евро.

Ранее Вальверде стал одной из главных тем после матча "Кайрата" с "Реалом" в Лиге чемпионов: полузащитник остался на скамейке, что вызвало бурные обсуждения среди СМИ и фанатов.

Сам матч второго тура завершился победой "Реала" со счётом 5:0.


Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

    • Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

    Участник И В Н П М О
    1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
    2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
    3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
    4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
    5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
    6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
    7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
    8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
    9 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
    10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
    11 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
    12 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
    13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
    14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
    15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
    16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
    17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
    18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
    19 Вест Хэм Юнайтед 6 1 1 4 6-14 4
    20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

    Перейти на страницу турнирной таблицы →

    Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

    Участник И В Н П М О
    1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
    3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
    8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
    9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
    10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
    12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
    14 Реал Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
    15 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    16 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    17 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    18 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
    19 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
    20 Жирона 7 0 3 4 3-16 3

    Перейти на страницу турнирной таблицы →

    Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Общий этап, мужчины
    2 октября 00:00   •   не начат
    Барселона
    Барселона
    (Барселона)
    - : -
    ПСЖ
    ПСЖ
    (Париж)
    Кто победит в основное время?
    Барселона
    Ничья
    ПСЖ
    Проголосовало 95 человек

    Реклама

    Живи спортом!