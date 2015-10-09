Аршавин назвал лучшего игрока и фатальную ошибку "Кайрата" против "Реала"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего игрока матча между "Кайратом" и "Реалом" в общем этапе Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча второго тура в Алматы завершилась со счётом 5:0 в пользу мадридского клуба.

"Кто лучший игрок матча? Куртуа". Кто провалил матч? Провала такого не было, но первая ошибка, конечно, она стоила гола и вообще, мне кажется, убила надежду и чуть-чуть моральный дух подпортила "Кайрату", - приводит слова Аршавина источник.

Напомним, что Аршавин выступал за "Кайрат" с 2016 по 2018 год.

Ранее УЕФА выбрал вратаря "Кайрата" и включил его в топ-список, а Родриго "обменяли" на игрока "Кайрата" с доплатой от "Реала".

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)



6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)



26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)



9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)



20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)



29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Фиаско соперников "Кайрата" и "Ливерпуля", разгром от "Атлетико". Как сыграли во 2-м туре ЛЧ