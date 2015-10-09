Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 13:20
 

Аршавин назвал лучшего игрока и фатальную ошибку "Кайрата" против "Реала"

  Комментарии

Аршавин назвал лучшего игрока и фатальную ошибку "Кайрата" против "Реала"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего игрока матча между "Кайратом" и "Реалом" в общем этапе Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Продолжение
Встреча второго тура в Алматы завершилась со счётом 5:0 в пользу мадридского клуба. 

"Кто лучший игрок матча? Куртуа".

Кто провалил матч? Провала такого не было, но первая ошибка, конечно, она стоила гола и вообще, мне кажется, убила надежду и чуть-чуть моральный дух подпортила "Кайрату", - приводит слова Аршавина источник.

Напомним, что Аршавин выступал за "Кайрат" с 2016 по 2018 год.

Ранее УЕФА выбрал вратаря "Кайрата" и включил его в топ-список, а Родриго "обменяли" на игрока "Кайрата" с доплатой от "Реала".

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

    • Фиаско соперников "Кайрата" и "Ливерпуля", разгром от "Атлетико". Как сыграли во 2-м туре ЛЧ

    Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

    Участник И В Н П М О
    1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
    2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
    3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
    4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
    5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
    6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
    7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
    8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
    9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
    10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
    11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
    12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
    13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
    14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
    15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
    16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
    17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
    18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
    19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
    20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
    21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
    22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
    23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
    24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
    25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
    26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
    27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
    28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
    29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
    30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
    31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
    32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
    33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
    34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
    35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
    36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

    Перейти на страницу турнирной таблицы →

    Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Общий этап, мужчины
    Живи спортом!