Аршавин назвал лучшего игрока и фатальную ошибку "Кайрата" против "Реала"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего игрока матча между "Кайратом" и "Реалом" в общем этапе Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Встреча второго тура в Алматы завершилась со счётом 5:0 в пользу мадридского клуба.
"Кто лучший игрок матча? Куртуа".
Кто провалил матч? Провала такого не было, но первая ошибка, конечно, она стоила гола и вообще, мне кажется, убила надежду и чуть-чуть моральный дух подпортила "Кайрату", - приводит слова Аршавина источник.
Напомним, что Аршавин выступал за "Кайрат" с 2016 по 2018 год.
Ранее УЕФА выбрал вратаря "Кайрата" и включил его в топ-список, а Родриго "обменяли" на игрока "Кайрата" с доплатой от "Реала".
Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов
