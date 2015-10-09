УЕФА намекнул на виновника поражения "Кайрата" от "Копенгагена"

УЕФА подвел итоги матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между датским "Копенгагеном" и алматинским "Кайратом".

"Копенгаген" - "Кайрат" 3:2

"Чемпионы Казахстана едва не сотворили чудо, начав отыгрываться при счете 0:3, но по итогам матча аутсайдеров все же остаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Первый тайм "Кайрат" вчистую проиграл "Копенгагену". До перерыва Роберт вывел 17-летнего Виктора Дадасона на пустые ворота. После же него две оплошности в обороне допустил Дамир Касабулат. Сперва Джордан Ларссон реализовал пенальти за игру рукой, а следом рикошет от полузащитника привел к голу Роберта.

Интригу своей ошибкой вернул вратарь Доминик Котарски. Он позволил Дамиру Сатпаеву отобрать мяч и выйти на пустые ворота, после чего "Кайрат" осмелел. В результате Олжас Байбек тоже реализовал выход один на один. А на последних секундах встречи Егор Сорокин чуть было не сравнял счет ударом головой.

Игрок матча: Роберт ("Копенгаген")", - говорится в тексте.