"Астана" столкнулась с проблемами при организации сбора в декабре

ФК "Астана" планирует провести учебно-тренировочный сбор на стадионе "Астана Арена" с 10 по 22 декабря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вместе с тем у клуба имеются определенные финансовые трудности в процессе организации сбора. Для того, чтобы провести УТС "Астане" необходимо выкупить билеты для легионеров и казахстанцев, не проживающих в столице.

В настоящее время клуб ищет инвесторов, ведутся переговоры. Ранее в СМИ выходила информация о задержках зарплаты перед футболистами, тренерами и персоналом.

Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ-2025, а также не сумела пробиться в общий этап Лиги конференций.

