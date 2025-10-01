"Кайрат" сыграл два матча на общем этапе Лиги чемпионов, но это только четверть всех игр на этой стадии. Впереди команду ждут ещё шесть тестов на прочность. Корреспондент Vesti.kz считает, что дальше алматинцам будет легче.

В двух стартовых турах у команды Рафаэля Уразбахтина два поражения с большой разницей. На выезде чемпионы Казахстана были биты лиссабонским "Спортингом" (1:4), а дома не смогли навязать конкуренцию мадридскому "Реалу" (0:5).

Почему же после этих матчей кажется, что дальше всё будет легче?

Возвращаются травмированные: центр поля и вратарская линия этого ждали

Вчера уже был прогресс в этом плане, ведь на поле впервые за полтора месяца вышел Георгий Зария. Травмы смазали ему вторую половину сезона, но теперь он готов помогать команде на поле и приносить результат.

Вскоре должен восстановиться и основной голкипер команды Александр Заруцкий, о котором многие успели забыть. Да и вообще, опытный страж ворот неожиданно остался в тени своих куда более молодых дублёров - Темирлана Анарбекова и Шерхана Калмурзы. Но за Заруцкого говорит опыт, и по возвращении на поле он вновь займёт место основного голкипера.

Кроме того, в Алматы рассчитывают на скорое возвращение в состав полузащитника Дана Глазера. Игрок пропустил несколько последних матчей, но уже близок к восстановлению. Это добавит свежести и вариативности в центре поля.

Никаких "Реалов": в домашних матчах весь акцент будет на "Кайрате"

Кто бы что ни говорил, но матч с "Реалом" заметно отличается от других домашних игр на общем этапе. Впереди алматинцев ждут игры с "Пафосом" (21 октября), "Олимпиакосом" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января).

Вчера многие жаловались, что атмосфера на "Центральном" была удручающей: поддержка слабая, фанатов почти не слышно, подавляющее большинство просто пришло на стадион "посмотреть на звёзд", а не ради поддержки казахстанского флагмана. Но всё это тоже объясняется брендом "Реала". Даже те, кто далеки от футбола, загорелись желанием сходить на эту игру из-за статуса соперника.

С "Пафосом", "Олимпиакосом" и "Брюгге" такого ожидать не придётся. В этих командах почти нет звёзд такого калибра, и болельщики должны прийти ради атмосферы Лиги чемпионов и, что самое главное, поддержки "Кайрата". Весь акцент будет на том, чтобы увидеть победу своей команды в этих противостояниях. Думается, что и поддержка будет жарче (хочется верить).

Игроки впитали в себя дух больших матчей. Теперь ничего страшного нет

От матча к матчу дебютант турнира должен становиться крепче, и в случае с "Кайратом" это уже видно. Как вчера команда начала матч, едва не ошеломив "Реал" за 10 секунд? Это уже говорит об уверенности в себе.

После матча против "Реала" команде не должно быть страшно совсем. Да, впереди ещё выездные матчи с такими топами, как "Интер" и "Арсенал", но "Реал" по праву считается королём турнира, и играть против них - особенная привилегия.

Сейчас команда наберётся уверенности и продолжит путь в Лиге чемпионов, но уже с более чётким представлением о том, как надо подходить к таким играм.

Теперь будет игра с самым подходящим соперником для набора очков

Вряд ли кто-то сочтёт за неуважение то, что мы называем кипрский "Пафос" таким соперником. В Лиге чемпионов все заслуживают уважения, и этот клуб - не исключение. Но в том, что против них шансов на успех больше, чем с условным "Реалом" или "Арсеналом", сомневаться не приходится.

В первом туре команда сыграла вничью с "Олимпиакосом" в гостях (0:0). Уже на 26-й минуте киприоты остались в меньшинстве, а к 33-й главный тренер совершил двойную замену. Почти всю игру греки давили, но огромное преимущество во владении мячом и по количеству ударов не удалось конвертировать в разницу на табло.

Во втором туре, то есть вчера, "Пафос" разгромно проиграл "Баварии" на своём поле (1:5). То, что команда забила столь статусному сопернику - уже похвально. Но рассчитывать на большее не приходилось, разница в классе колоссальная, как и в противостоянии "Кайрат" - "Реал".

Состав "Пафоса" чуть подороже, чем у "Кайрата", и они тоже дебютанты основного турнира Лиги чемпионов. С кем ещё настраиваться на победу, если не в противостоянии с соперником, который по опыту и своему мастерству плюс-минус на том же уровне?

Поэтому 21 октября в Алматы будут ждать от "Кайрата" набора первых очков на общем этапе Лиги чемпионов. Шансы на успех точно будут!

Напомним, что после первого игрового дня второго тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" замыкает турнирную таблицу.

У команды нет набранных очков, а по разнице голов они уступают другим восьми клубам, которые пока не набрали очков.