Лига чемпионов
Сегодня 23:20

"Реал" определился с первым игроком на выход после вылета из ЛЧ

После вылета из Лиги чемпионов от "Баварии" руководство "Реала" приступило к чистке состава. Первым "кандидатом на выход" стал защитник Антонио Рюдигер, передают Vesti.kz.

Главное из издания Bild:

• Контракт вряд ли продлят: соглашение немца истекает 30 июня. Несмотря на желание игрока остаться до 2027 года, президент "Реала" Флорентино Перес не предложил ему новый контракт.

• Причины: спад формы, 33-летний возраст и высокая зарплата. Клуб намерен разгрузить ведомость для новых трансферов.

• Реакция команды: Рюдигер уже сообщил о своём уходе партнёрам, в том числе Феде Вальверде.

• Где он продолжит карьеру? У защитника есть два основных пути: денежный контракт в Саудовской Аравии или возвращение в английскую премьер-лигу.

Рюдигер скорее всего покинет Мадрид, сыграв ключевую роль в победах клуба последних лет. В его карьере также были "Челси", "Рома" и "Штутгарт". В нынешнем сезоне он провёл 21 матч и забил один гол.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

