"Реал" определился с главным тренером после вылета из Лиги чемпионов

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Мадридский "Реал" не собирается расставаться с Карло Анчелотти и хочет в следующем сезоне продолжить сотрудничество с итальянским тренером, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Отмечается, что в испанском клубе не думают о смене главного тренера, даже несмотря на крупное поражение от "Манчестер Сити" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В противном случае Анчелотти уведомили бы об этом, если бы рассматривалось его увольнение.

По данным источника, Анчелотти пользуется поддержкой игроков "Реала", благодаря чему в раздевалке царит здоровая атмосфера.

Контракт Анчелотти со "сливочными" рассчитан до 2024 года.

Ранее стала известна реакция президента "Реала" Флорентино Переса на вылет команды из ЛЧ.

Напомним, что в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле, "Манчестер Сити" сыграет с "Интером".

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Метки:
Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити Анчелотти Карло Ла Лига

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