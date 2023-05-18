Раскрыта реакция Флорентино Переса на разгром от "Манчестер Сити" в ЛЧ

Журналист Хосеп Педрероль раскрыл реакцию президента "Реала" Флорентино Переса после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Ответная встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Результат первой игры - 1:1.

"Флорентино очень зол из-за этого поражения. Он даже не разговаривал с игроками. Это лето будет очень напряженное", - приводит слова Педрероля DefensaCentral.

Отмечается, что это поражение стало очень болезненным для всех болельщиков испанского клуба, а также для его лидеров, которые не ожидали, что матч завершится таким исходом.

Ожидается, что после такой унизительной неудачи некоторые футболисты покинут расположение "сливочных" этим летом.

Напомним, что в финале ЛЧ, который состоится 10 июня в Стамбуле, "Манчестер Сити" сыграет с "Интером".

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