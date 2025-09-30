Сегодня, 30 сентября, алматинский "Кайрат" примет во втором туре общего этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет на "Центральном" стадионе Алматы и начнется в 21:45. Прямая трансляция игры состоится на телеканале Qazsport и начнется в 21:35.

Напомним, "Реал" прибыл в Алматы в ночь с 28 на 29 августа. Накануне игры испанский гранд опробовал газон стадиона.

Отметим, что перед журналистами выступили капитан "сливочных" уругваец Федерико Вальверде и главный тренер Хаби Алонсо.

Со стороны алматинцев выступили главный тренер Рафаэль Уразбахтин и защитник Егор Сорокин.

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Марсель" (2:1).