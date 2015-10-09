Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 17:58
 

"Мы горды играть в Казахстане". Капитан "Реала" впечатлен приёмом фанатов в Алматы

Федерико Вальверде. Фото: facebook.com/RealMadrid©

Капитан мадридского "Реала" Федерико Вальверде поделился своим мнением о предстоящем матче против алматинского "Кайрата", который пройдет в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz

Уругвайский полузащитник заявил, что мадридцы готовы реабилитироваться после поражения в дерби от "Атлетико".

"Игра будет другой, мы постараемся выиграть, изменить. Нас встретило огромное количество болельщиков "Реала", очень приятно. Да, конечно, мы говорили о том, что произошло с "Атлетико". Это был удар. Мы провели много разговоров. Мы хотели мы изменить нашу энергетику и показать это на поле. Мы понимаем, что предстоит важный матч и сможем все изменить.

"Мы изучали "Кайрат", анализировали соперника. Возможно, я не лучшим образом начал сезон. Но я уверен в проекте, я хотел бы найти свою роль. Я продолжу работу, понимаю, что мне предстоит быть одним из лидеров. Я смотрю только вперед. Моя позиция? Если говорить правду, я не вырос на позиции латераля, всю жизнь играл в центре поля. Но у меня есть опыт и мне давали советы, как играть на этой позиции. Но я готов играть на любой позиции, это "Реал Мадрид", всегда готов помогать команде. Встреча Болельщиков? Это нормально, потому что это "Реал Мадрид".

Также Вальверде восхищен поддержкой в Казахстане и хочет добыть победу, в том числе ради местных фанатов "Реала". 

"Мне приятно, что столько болельщиков встретили нас. Для нас это гордость. Это самое красивое явление в футболе, даже в далекой стране - ты видишь столько фанатов. Для нас гордость - играть в Казахстане. Мы очень мотивированы, неважно, какой матч. Нам хотелось бы изменить наше отношение. Мы хотели бы все изменить и показать другую ментальность"

Напомним, матч "Кайрат" - "Реал" пройдёт 30 сентября в Алматы на стадионе "Центральный". В первом туре "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Марсель" (2:1).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 563 человек

Живи спортом!