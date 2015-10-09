Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Алонсо устроил разнос защитнику "Реала" перед матчем с "Кайратом"

Алонсо устроил разнос защитнику "Реала" перед матчем с "Кайратом" ©ФК "Реал" Мадрид

После болезненного поражения в мадридском дерби Хаби Алонсо устроил жесткий разговор с центральным защитником "Реала" Дином Хейсеном, передают Vesti.kz.  

Алонсо указал на ошибки защитника после дерби с "Атлетико"

Как пишет Don Balon, тренер не стал подбирать слова и прямо указал на главные ошибки игрока – недостаточную агрессивность и потерю концентрации в ключевые моменты. Именно это, по мнению наставника, позволило "Атлетико" забивать слишком легко и без сопротивления.

Алонсо подчеркнул, что в клубе уровня "Реала" цена за подобные провалы слишком высока. Даже несмотря на возраст и статус перспективного таланта, Хейсен обязан показывать зрелость и стабильность на поле.   

Алонсо поставил ультиматум: защитник должен взрослеть быстрее

При этом доверие к защитнику сохраняется. За считанные месяцы он сумел стать важной фигурой обороны и завоевать уважение в раздевалке. Но Алонсо ясно дал понять: если Хейсен хочет стать одним из лучших центральных защитников мира, он должен учиться быстрее, чем это делают остальные.

В "Реале" уверены, что у футболиста огромный потенциал, однако путь к вершине требует жесткой дисциплины и готовности слышать критику. Алонсо надеется, что этот разговор станет для Хейсена переломным моментом и толчком к прогрессу.


Напомним, что уже завтра, 30 сентяюря, в Алматы пройдет матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом". Начало встречи на стадионе "Центральный" запланировано на 21:45 по времени Казахстана.

Ночью мадридская команда прилетела в Алматы, а сегодня футболисты проведут предматчевую тренировку на арене, где и состоится игра.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 652 человек

