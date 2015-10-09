Алонсо устроил разнос защитнику "Реала" перед матчем с "Кайратом"

После болезненного поражения в мадридском дерби Хаби Алонсо устроил жесткий разговор с центральным защитником "Реала" Дином Хейсеном, передают Vesti.kz.

Алонсо указал на ошибки защитника после дерби с "Атлетико"

Как пишет Don Balon, тренер не стал подбирать слова и прямо указал на главные ошибки игрока – недостаточную агрессивность и потерю концентрации в ключевые моменты. Именно это, по мнению наставника, позволило "Атлетико" забивать слишком легко и без сопротивления.

Алонсо подчеркнул, что в клубе уровня "Реала" цена за подобные провалы слишком высока. Даже несмотря на возраст и статус перспективного таланта, Хейсен обязан показывать зрелость и стабильность на поле.

Алонсо поставил ультиматум: защитник должен взрослеть быстрее

При этом доверие к защитнику сохраняется. За считанные месяцы он сумел стать важной фигурой обороны и завоевать уважение в раздевалке. Но Алонсо ясно дал понять: если Хейсен хочет стать одним из лучших центральных защитников мира, он должен учиться быстрее, чем это делают остальные.

В "Реале" уверены, что у футболиста огромный потенциал, однако путь к вершине требует жесткой дисциплины и готовности слышать критику. Алонсо надеется, что этот разговор станет для Хейсена переломным моментом и толчком к прогрессу.

