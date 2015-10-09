Мбаппе попросил исключить игрока "Реала" перед матчем с "Кайратом"

Килиан Мбаппе оказался в центре обсуждений внутри "Реала" перед игрой второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", передают Vesti.kz.

Одноклубники сомневаются в готовности ключевого игрока

Как пишет Don Balon, французский форвард вместе с рядом одноклубников высказался за то, чтобы Джуд Беллингем не начинал матч в старте. Их позиция объясняется просто: после операции на плече англичанин явно не набрал нужную форму.

В мадридском дерби с "Атлетико" это стало особенно заметно – Беллингем выглядел тяжело и не справлялся с оборонительными обязанностями, из-за чего "Реал" играл фактически вдесятером.

Мбаппе и его партнёры считают, что в нынешнем состоянии полузащитник скорее вредит команде, чем помогает. Поэтому они просят Хаби Алонсо пока использовать его как игрока ротации, выпуская на поле во втором тайме, когда нагрузка меньше.

Матч с "Кайратом" станет экзаменом для англичанина

Сам Беллингем остаётся одним из главных талантов "Реала", и в клубе верят, что он быстро восстановит форму. Но вопрос, даст ли ему Алонсо время на полное восстановление или продолжит ставить в основу, остаётся открытым.

Отметим, что уже завтра, 30 сентября, "Реал" проведёт матч против "Кайрата". Подопечные Хаби Алонсо прилетели в Алматы накануне, а клуб объявил заявку из 22 игроков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по казахстанскому времени.

В прошлом сезоне-2023/24 Джуд Беллингем принял участие в 58 встречах, отметившись 15 голами и 15 результативными передачами. Сегодня его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.