Лига чемпионов
Сегодня 19:27
 

Звёзды "Реала" провели тренировку на "Центральном" в Алматы и вызвали ажиотаж

  Комментарии

Звёзды "Реала" провели тренировку на "Центральном" в Алматы и вызвали ажиотаж Килиан Мбаппе на стадионе в Алматы. Фото: Vesti.kz©

Футболисты мадридского "Реала" провели тренировку на Центральном стадионе Алматы, где им предстоит провести матч Лиги чемпионов против местного "Кайрата", передают Vesti.kz.

Одним из первых опробовать газон вышел лидер "сливочных" Винисиус Жуниор. Бразилец вместе с одноклубником продемонстрировали мастерство в контроле мяча.

Затем футболисты "Реала" под руководством главного тренера Хаби Алонсо отправились на разминку. 

Отметим, что открытая тренировка "королевского клуба" вызвала небывалый ажиотаж среди работников СМИ, которые практически заполнили трибуну.

Отметим, что к матчу "Кайрат" - "Реал" обновили и сам стадион, на котором провели некоторые работы и покрасили стены под футбольную тематику.

Также на трибунах "Центрального" были замечены легенды "Реала" - Роберто Карлос и Сантьяго Солари, прибывшие на матч с "Кайратом" в качестве почётных послов мадридского клуба.

А вот так игроки "Реала" с Алонсо приехали к "Центральному".

А вот немного фото того, как Килиан Мбаппе, Винисиус, Джуд Беллингем и другие звёздные игроки "Реала" провели тренировку на "Центральном".

Винисиус и Мбаппе тренируются на стадионе в Алматы

Фото: ©Vesti.kz

Сам матч "Кайрат" - "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 30 сентября и пройдет на Центральном.

Ранее на предматчевой пресс-конференции Хаби Алонсо рассказал о сильных сторонах "Кайрата", а капитан "Реала" поблагодарил фанатов за тёплый приём в Алматы.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1. 

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
