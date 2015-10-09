Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 13:53
 

Защитник "Кайрата" назвал "оружие" против "Реала" и готов сдержать Мбаппе

  Комментарии

Защитник "Кайрата" назвал "оружие" против "Реала" и готов сдержать Мбаппе Егор Сорокин. Фото: ФК "Кайрат"©

Защитник "Кайрата" Егор Сорокин дал комментарий перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz

Сорокин заметил, что для успеха в матче с таким соперником необходима коллективная работа и высказался о состоянии молодого вратаря Шерхана Калмурзы. 

"Ждём матча, уделяем внимание теории, команда готова. Чем ближе матч, тем больше концентрации. Есть напряжение, но это не боязнь. Это связано с концентрацией. Любая ошибка будет стоить нам дорого. Мы хотим проявить себя и представить Казахстан на должном уровне. 

Мы можем добиться результата с помощью дисциплины, плюс у нас есть оружие - стандарты. Удержим ли Мбаппе? Это коллективная работа.

Калмурза? После "Спортинга" все нормально, человек продолжает ходить по земле. Он в обойме, большая ответственность на него выпала, мы помогаем", - заявил российский защитник.

Напомним, матч "Кайрат" - "Реал" пройдёт 30 сентября в Алматы на стадионе "Центральный". В первом туре "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Марсель" (2:1). 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 469 человек

