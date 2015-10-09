Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 20:11
 

"Реал" - слабаки? Громкое заявление известного комментатора перед матчем с "Кайратом"

  Комментарии

"Реал" - слабаки? Громкое заявление известного комментатора перед матчем с "Кайратом" ©x.com/realmadrid

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "Чемпионату" высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где "Кайрат" примет мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится уже завтра, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

"Я считаю, что надо выскочек мадридских нашим прекрасным футболистам "Кайрата", за которых я буду искренне болеть, поставить на место. Потому что "Реал" себя ведёт как высокомерные выскочки. "Кайрат", поставьте их на место, покажите им своё место, этим слабакам из Мадрида. Потому что они - слабаки. Недавно весь мир опять увидел это.

"Кайрат" вполне может побороться против зазнаек. "Реал" приехал основным составом. Это говорит о том, что им нужно выигрывать. Там же не только очки, но и призовые деньги, которые в Мадриде умеют считать. "Реал" - прекрасный раздражитель для "Кайрата". Мы видим, настрой у "Реала" на "Кайрат" запредельный, особенно после неудачи с "Атлетико". Считаю, что "Кайрат" Алматы - это бренд, не только казахстанского футбола, но в своё время был бренд и советского футбола. Поэтому вперёд, "Кайрат"! В этом противостоянии я с детства за "Кайрат", а не за мадридских выскочек", - сказал Губерниев.

Звёзды "Реала" провели тренировку на "Центральном" в Алматы и вызвали ажиотаж

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1. 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 651 человек

