Лига чемпионов
Сегодня 13:38
 

Уразбахтин раскрыл недостатки "Реала" и назвал основного вратаря "Кайрата"

  Комментарии

Уразбахтин раскрыл недостатки "Реала" и назвал основного вратаря "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин. Фото: ФК "Кайрат"©

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящем матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz

Рафаэль Радикович рассказал, что его подопечные ознакомлены с минусами и его команда намерена играть смело.

"Матч для нас исторический, для клуба, футболистов, тренеров. Матч выходит за рамки обычного. Ждём с нетерпением, футбольный праздник уже пришёл к нам. Очень рады, что такой клуб, как "Реал" приехал в Алматы. С большим трепетом и надеждами ожидаем матч.

Мы посмотрели не все, но последние пять матчей "Реала" и даже с ПСЖ на клубном чемпионате мира. Поражение от "Атлетико"? Такое бывает, мы не концентрировались на нём, там немного схему поменяли, может из-за этого проблемы возникли.

Понятно, что у такого клуба, как "Реал" не так много недостатков. Но анализируя, мы нашли для себя небольшие минусы, как использовать это, уже наш вопрос. Мы не будем выходить на поле обречёнными, нам нужно быть смелыми.

Действительно, я поклонник тренера Хаби Алонсо, я много смотрел матчей "Байера". В "Реале" у него атакующий потенциал намного выше. Думаю, он ещё не реализовал все свои идеи до конца.

Также Уразбахтин прокомментировал состояние 18-летнего вратаря Шерхана Калмурзы после его дебюта в ЛЧ против "Спортинга".

"Калмурза? К нему больше внимание, чем обычно. Свалилось на парня, надо справляться. В тренировках я не заметил напряжение. Илья Юров проводит с ним много времени, я доверяю им, вратари отдельная категория, много теорий проводит, бесед. Я туда не лезу, полностью доверяю Юрову. Он достойно проявлял себя со "Спортингом", не заметил, чтобы его колотило. Кто выйдет в основе? На данный момент Шерхан у нас в воротах". 

Кроме того, тренер поведал о состоянии грузинского полузащитника Георги Зария, который ранее был травмирован. 

"Зария уже приступил к тренировкам, он важен для раздевалки, его энергия, его характер. Понятно, что у него пока неоптимальная форма, но важно, что он с нами". 

Напомним, матч "Кайрат" - "Реал" пройдёт 30 сентября в Алматы на стадионе "Центральный". В первом туре "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Марсель" (2:1). 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
