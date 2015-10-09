Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Сегодня 22:05
 

В чемпионате Роналду собрались заполучить Юргена Клоппа

  Комментарии

В чемпионате Роналду собрались заполучить Юргена Клоппа ©instagram.com/kloppo/

Саудовский "Аль-Иттихад" нацелился на звёздного специалиста Юргена Клоппа, сообщает корреспондент Vesti.kz

по данным инсайдера Руди Галетти (TEAMtalk), главным кандидатом на пост нового тренера клуба является бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

После увольнения Лорана Блана, которое последовало за поражением от "Аль-Насра" (0:2) в 4-м туре саудовской Про-Лиги, руководство клуба рассматривает сразу несколько вариантов. Однако именно приглашение немецкого тренера остаётся приоритетом.

Напомним, Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год и за это время выиграл с клубом Лигу чемпионов и АПЛ. Из команды он ушёл, объяснив решение переутомлением от работы.

