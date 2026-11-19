Уже на следующей неделе, 25 ноября, в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов азербайджанский "Сабах" примет на своём поле "Барселону". Против каталонцев может сыграть один из лидеров хозяев - казахстанский вратарь Стас Покатилов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из игроков текущего состава сине-гранатовых уже играл с казахстанцами ранее.

33-летний Покатилов может войти в историю как первый казахстанец, который сыграет официальный матч против "Барселоны" (естественно, мы не учитываем матчи из женского футбола или футзала). А сделать это в статусе капитана и основного голкипера - вдвойне особенно.





9 игроков "Барселоны" уже играли против казахстанцев

Почти каждый третий игрок текущего состава "Барселоны" хоть раз в жизни пересекался на поле с казахстанцами. Было это в разных турнирах и в разные годы, но факт остаётся фактом.

Теперь вся эта команда может сыграть против казахстанского голкипера Покатилова, который до этого уже отыграл в этой Лиге чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (0:4), "Славии" (2:0), "Боруссии Д" (1:2) и "Викинга" (1:4).





31-летний голкипер провёл всего один матч за клуб после трансфера в августе. Летом 2023 года он дважды играл за "Динамо Загреб" против "Астаны" в квалификации Лиги чемпионов, причём в статусе капитана. В Загребе его команда выиграла со счётом 4:0, а в Астане - со счётом 2:0.

Соперники-казахстанцы на поле (7): Александр Марочкин, Абзал Бейсебеков, Ян Вороговский, Тимур Досмагамбетов, Эльхан Астанов, Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко.

30-летний датский защитник недавно оправился от травмы, из-за которой пропустил полтора месяца. Он имеет опыт игры против сборной Казахстана. В октябре 2023-го помог Дании дома обыграть Казахстан в квалификации Евро-2024 - 3:1. В той игре он получил жёлтую карточку.

Соперники-казахстанцы на поле (16): Игорь Шацкий, Марат Быстров, Нуралы Алип, Александр Марочкин, Багдат Каиров, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский, Рамазан Оразов, Абзал Бейсебеков, Асхат Тагыберген, Аслан Дарабаев, Исламбек Куат, Бахтиёр Зайнутдинов, Максим Самородов, Ислам Чесноков, Абат Аймбетов.

На счету 23-летней "семёрки" каталонцев 8+7 в 15 матчах за клуб во всех турнирах сезона 2026/27. В октябре 2023 года он в Астане играл за молодёжную сборную Испании против Казахстана U-21 в отборе на чемпионат Европы. В итоге испанцы выиграли со счётом 4:0, а Фермин открыл счёт в матче на 11-й минуте.

Соперники-казахстанцы на поле (16): Темирлан Анарбеков, Адильхан Добай, Дамир Касабулат, Адильбек Жумаханов, Егор Ткаченко, Мейрамбек Калмырза, Адилет Садыбеков, Жаннур Кукеев, Ерсултан Калдыбеков, Абылайхан Назымханов, Нургайни Бурибаев, Лев Кургин, Сэйф Попов, Нурали Жаксылык, Денис Митрофанов, Айбар Абдулла.

28-летний чемпион мира выходит в старте в матчах Лиги чемпионов чаще, чем в Ла Лиге. Тем не менее он уже оформил пять голевых действий в этом сезоне. Летом 2018 года он играл в квалификации Лиги чемпионов за "Динамо Загреб" против "Астаны". В гостях они обыграли казахстанцев со счётом 2:0 - Ольмо сделал ассист и забил сам. А дома была ничья 1:1.

В сентябре 2019-го он снова играл в Астане, но уже как капитан молодёжной сборной Испании до 21 года. Он забил с пенальти в ворота Казахстана U-21 и принёс гостям победу в квалификационном матче Евро - 1:0.

Соперники-казахстанцы на поле (22): Ненад Эрич, Евгений Постников, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев, Алексей Щёткин, Мухаммеджан Сейсен, Геворг Наджарян, Рауан Орынбасар, Нуралы Алип, Сагадат Турсынбай, Адам Адахаджиев, Султан Сагнаев, Жан-Али Пайруз, Вячеслав Швырёв, Акмаль Бахтияров, Оралхан Омиртаев, Дмитрий Бачек, Рамазан Оразов, Рамазан Каримов, Владислав Прокопенко.

28-летний французский защитник последние недели пропустил из-за травм, в том числе не играл за сборную. В ноябре 2021-го он играл в домашней игре за трёхцветных против сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2022. Встреча закончилась со счётом 8:0, причём все голы были забиты в ворота Покатилова. Так что это будет вторая встреча Кунде и Стаса.

Соперники-казахстанцы на поле (15): Стас Покатилов, Марат Быстров, Багдат Каиров, Нуралы Алип, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Максат Тайкенов, Еркин Тапалов, Исламбек Куат, Самат Жарынбетов, Владислав Васильев, Бауыржан Байтана, Оралхан Омиртаев, Абат Аймбетов, Айбар Жаксылыков.

29-летний хавбек провёл лишь четыре игры за клуб в этом сезоне по причине частых травм. На прошлой неделе он тоже получил повреждение в игре за сборную, но вскоре должен вернуться на поле. В сезоне 2018/19 де Йонг играл за "Аякс" и противостоял в чемпионате "Хераклесу", за который играл казахстанский хавбек Александр Меркель.

В первом круге "Аякс" сыграл дома 1:1, де Йонг и Меркель вышли на замену во втором тайме. А во втором круге амстердамцы проиграли в гостях - 0:1. Оба вышли в старте, но команда Меркеля оказалась сильнее.

Соперники-казахстанцы на поле (1): Александр Меркель.

В последний день летнего трансферного окна 29-летний нападающий перешёл в "Барселону", за которую уже забил четыре гола в десяти встречах. В конце января этого года он играл на общем этапе Лиги чемпионов против "Кайрата" за "Арсенал". В той встрече Жезус вышел на замену на 77-й минуте, а его команда выиграла со счётом 3:2.

Соперники-казахстанцы на поле (7): Темирлан Анарбеков, Александр Широбоков, Адилет Садыбеков, Александр Мрынский, Лев Кургин, Дамир Касабулат, Рамазан Багдат.

23-летний игрок является одним из ключевых футболистов "Барселоны". Полузащитник в прошлом играл за молодёжную сборную Испании против сверстников из Казахстана. В октябре 2020-го он помог своей команде выиграть дома в квалификационном матче со счётом 3:0. Он вышел на замену после перерыва при счёте 0:0.

Соперники-казахстанцы на поле (16): Бекхан Шайзада, Лев Скворцов, Алибек Касым, Динмухамед Кашкен, Роман Асранкулов, Наурызбек Жагоров, Адам Адахаджиев, Мади Жакипбаев, Геворг Наджарян, Султан Сагнаев, Данияр Усенов, Еркебулан Сейдахмет, Эльхан Астанов, Акмаль Бахтияров, Рамазан Каримов, Артур Шушеначев.

Вероятность того, что 30-летний обладатель "Золотого мяча" сыграет с "Сабахом" Покатилова - невысока, так как он находится в лазарете. Осенью 2017 года он играл на групповой стадии Лиги Европы за "Вильярреал" против "Астаны". В обеих встречах он отыграл по 90 минут: дома оформил ассист (3:1), а в гостях помог выиграть с минимальным счётом (3:2).

Соперники-казахстанцы на поле (8): Ненад Эрич, Абзал Бейсебеков, Евгений Постников, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев.

Родри на заднем плане

Напомним, что матч "Сабах" - "Барселона" пройдёт в среду, 25 ноября, и начнётся в 22:45 по казахстанскому времени. На данный момент команда Покатилова занимает 31-е место в таблице общего этапа с тремя очками, а "Барселона" замыкает топ-5 с девятью баллами.

Добавим, что именно Покатилов был основным вратарём сборной Казахстана в Лиге наций 2026/27, сыграв в четырёх из шести матчей (в том числе в обеих встречах ноябрьской паузы).

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Фото: ФК "Астана" (1,6), КФФ (2-4), ФК "Кайрат" (5)©️