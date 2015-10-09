Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 07:52
 

Со счётом 4:1 завершился матч "Сабаха" Покатилова в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Со счётом 4:1 завершился матч "Сабаха" Покатилова в Лиге чемпионов ©instagram.com/sabahfc

Азербайджанский "Сабах" потерпел разгромное поражение от норвежского "Викинга" в матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Азербайджанский "Сабах" потерпел разгромное поражение от норвежского "Викинга" в матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Гости первыми открыли счёт, однако скандинавская команда перехватила инициативу, забила четыре мяча и не оставила сопернику шансов на успех.

"Сабах" вышел вперёд уже на 11-й минуте. Габонский форвард Орфе Мбина замкнул передачу Умарали Рахмоналиева и поразил ворота хозяев.

Норвежцы ответили на 27-й минуте: Эрик Ботхейм после паса Кристоффера Хёугена восстановил равновесие.

После перерыва "Викинг" окончательно перехватил контроль над игрой. На 69-й минуте Златко Трипич вывел хозяев вперёд, а на 81-й сам выступил в роли ассистента, помогая Хенрику Фальхенеру довести преимущество команды до двух мячей.

В компенсированное время Ботхейм оформил дубль, установив окончательный счёт - 4:1.

В этой встрече принял участие казахстанский вратарь "Сабаха" Стас Покатилов, который вывел команду с кпитанской повязкой.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
27 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
28 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
29 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
30 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
31 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
32 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
33 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2026/27   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 ноября 20:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Халл Сити
Халл Сити
(Кингстон-апон-Халл)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Халл Сити
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!