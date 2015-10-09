Сборной Казахстана не удалось проявить себя с положительной стороны в Лиге наций 2026/27 - команда заняла последнее место в группе Лиги С. При этом наша команда не вылетела в низший дивизион, так как со следующего розыгрыша турнира 2028/29 Лиги D уже не будет. Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

В этом сезоне Лиги наций в низшем дивизионе были две группы из трёх команд. В первой группе лучшей стала Мальта (8 очков) - они опередили Андорру (4) и Гибралтар (3). Во второй группе на первом месте финишировал Азербайджан (8), который оказался сильнее Литвы (7) и Лихтенштейна (1).

Реорганизация Лиги наций: теперь будет три дивизиона

Следующая Лига наций будет проведена в сезоне 2028/29. Текущая, разумеется, ещё не закончилась, но для многих сборных, включая Казахстан, сезон действительно завершён. Он остаётся активным только для тех, кто будет играть в стыках, а также для тех, кто пробился в четвертьфинал из Лиги А.

Введение новой системы сделает календарь и дивизионы более сбалансированными. Будут только три лиги: А, В и С. В каждой из них - по 18 команд (в Лиге С может быть 19 - если допустят сборную России). А в каждой Лиге - по три группы по шесть команд (если Россию допустят, то в одной из групп Лиги С будет семь участников).

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Как Казахстану побороться за повышение?

В Лиге А будет активная борьба за плей-офф. Если сейчас в четвертьфинал пробиваются по две лучшие команды из четырёх групп, то через два года, по новой системе, туда попадут по две лучшие команды из трёх групп, а также две лучшие команды, занявшие третьи места в Лиге А.

Последние команды групп Лиги А и Лиги В автоматом упадут в дивизион ниже, а лучшие команды групп в Лиге В и Лиге С - поднимутся в дивизион выше. Стыковые матчи будут проходить между командами, занявшими 4-5 места в группах Лиги А и 2-3 командами групп Лиги В, а также 4-5 командами групп Лиги В и 2-3 командами групп Лиги С. Вылететь из Лиги С никуда нельзя.

Получается, что Казахстан будет в одной из групп Лиги С. Чтобы автоматически подняться в Лигу В - нужно будет занимать первое место среди шести или семи команд. А чтобы побороться за повышение через стыки - нужно финишировать на втором или третьем месте.

Отсутствие ответных матчей и при чём тут ЧМ-2030?

Команд в группе станет больше, но это не значит, что и туров на групповой стадии будет больше. Дело в том, что с одним соперником каждая команда сыграет дома и на выезде, а с четырьмя другими - по одному разу (либо только дома, либо только на выезде). И так получится шесть туров.

Нельзя забывать и о том, что следующий отборочный цикл ЧМ-2030 будет проведён по системе двух лиг. Проще говоря, топовые европейские сборные (36 лучших команд) будут бороться за путёвки между собой, а нетоповые (18-19 сборных) - биться друг с другом.

Но если первые будут разыгрывать между собой прямой выход на ЧМ-2030, то нетоповые сборные будут вести борьбу, чтобы пробиться в стыки. С одной стороны, путь к стыкам может стать проще, ведь не придётся играть с самыми сильными. Но, с другой стороны, в решающих стыках случайных соперников всё равно не будет.

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Гарантировали себе участие в Лиге С следующего розыгрыша Лиги наций 14 сборных: Казахстан, Финляндия, Сан-Марино, Армения, Латвия, Молдова, Болгария, Люксембург, Мальта, Андорра, Гибралтар, Азербайджан, Литва, Лихтенштейн. Это те, кто занял 3-4 места в группах Лиги С этого турнира, либо те, кто играл в Лиге D.

Ещё восемь участников определятся в конце марта, после стыковых матчей между последними командами групп Лиги В и вторыми командами групп Лиги С. Первых представят Северная Македония, Грузия, Израиль и Румыния, а их соперниками станут Беларусь, Кипр, Фарерские острова и Эстория.

Кто с кем сыграет - узнаем позже, после жеребьёвки, которая состоится завтра, 20 ноября. Проигравшие в двухматчевых битвах будут тоже соперничать в Лиге С. Также в списке участников может быть сборная России, если УЕФА допустит команду.

Отметим, что в следующем году Лиги наций не будет, так как календарь будет забит матчами квалификации Евро-2028.

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Фото: Sportaran.com, Vesti.kz/Алимжан Аманжол, Depositphotos/gints.ivuskans, Depositphotos/alizadastudios©️

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