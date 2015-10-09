Стал известен последний четвертьфиналист Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Он определился в матче между Данией и Норвегией, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. При этом хозяева поля вели 2:0, но растеряли преимущество и потерпели поражение.
После этой игры у команд стало по девять очков, однако Норвегия по дополнительным показателям заняла второе место и вышла в четвертьфинал. Дания, в свою очередь, финишировала третьей и сыграет в стыковых матчах за сохранение прописки в Лиге А.
Группа 4 Лиги А после шести туров:
1. Португалия - 15 очков;
2. Норвегия - 9;
3. Дания - 9;
4. Уэльс - 3.
Напомним, что две лучшие команды каждой группы Лиги А вышли в четвертьфинал Лиги наций. Матчи этой стадии состоятся в марте.
По итогам группового этапа борьбу за трофей продолжат Германия, Нидерланды, Франция, Бельгия, Англия, Испания, Португалия и Норвегия.
Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги наций запланирована на 20 ноября.
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